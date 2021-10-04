В Украине выписали первый автоматический штраф за перегрузку грузовика: наказание стало максимальным

Доля нарушителей на дорогах снизилась почти в три раза.
В Украине 1 октября начала работать автоматическая фиксация нарушений габаритно-весового контроля на дорога, и первый штраф за перегрузку был максимальным — 51 000 гривен.
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.
"Символично, что первый автоматический штраф за перегрузки — сразу максимален. Грузовик двигался с превышением на 39% допустимой нагрузки на оси. Это еще раз доказывает, что функция контроля является ключевым в вопросе сохранения объектов Большой стройки", — отметили в ведомстве.
Там также рассказали, что после введения автоматической фиксации доля нарушителей снизилась почти в 3 раза по сравнению с летом — до 9%.
Нарушение фиксируют площадки Взвешивание-в-движении (WiM), которых установлено 52 единицы. Система круглосуточно мониторит нагрузку транспорта на дорогу и фиксирует параметры авто — вес, габариты, скорость, номерные знаки.
Ранее сообщалось, что штраф за перегрузку фуры составляет от 8500 до 51 000 гривен.