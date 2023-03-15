В Украине вырос спрос на б/у автомобили: какие машины в топе и как изменился рынок

Аналитики рассказали, как изменился рынок подержанных автомобилей во время войны в Украине.

Война в Украине ощутимо изменила рынок подержанных автомобилей. Спрос на автомобили вдвое уменьшился по сравнению с предыдущими периодами. По исследованию аналитиков в начале 2023 года украинцы ищут подержанные автомобили в Интернете более 700 тыс. раз в месяц. Это – 8,22% всего спроса на авто.

Такие данные опубликовали в компании "СкупАвто".

Однако рынок подержанных автомобилей начал "оживать" уже в апреле 2022 года — за месяц количество запросов стремительно возросло до рекордных 1,8 млн поисков в месяц. Вероятно, это связано с поиском транспорта для ТРО и ВСУ.

"Такому спросу способствовало нулевое растаможивание, которое было введено с апреля по июль 2022 года. После того, как льготный период закончился, спрос на подержанные автомобили постепенно снизился", — рассказали аналитики.

Автомобили из каких стран чаще всего ищут украинцы

Чаще украинцы ищут подержанные автомобили из США. Но этот тренд постепенно падает. За четыре года он снизился на 52% (в среднем с 90 тысяч до 43 тысяч поисков в месяц).

Также за четыре года снизился интерес на авто из Польши на 34% (с 63 тыс. до 41 тыс. запросов в месяц). Исключением стал временный рост спроса на авто в Европе, пришедшийся на апрель 2022 года.

Инфографика: СкупАвто

"Вероятнее всего, этот рост был связан с тем, что из Польши можно быстрее всего привезти авто через территориальную близость и простую процедуру переоформления", — говорится в сообщении.

Еще большее снижение спроса у украинцев произошло по автомобилю из Литвы – за четыре года количество запросов упало на 68% (от 84 тыс. до 27 тыс. запросов в месяц).

Какие бренды ищут

Лидером остаются автомобили ВАЗ, на втором месте – Renault, третий по популярности – Mercedes-Benz, далее следуют Toyota и Ford.

У ВАЗ за 4 года спрос снизился на 55% (с 20 тыс. до 9 тыс.). Это самое большое падение спроса в абсолютном смысле. Но больше всего за эти 4 года потерял бренд Daewoo: – 63% (с 4,6 тыс. до 1,7 тыс. запросов в месяц).

Инфографика: СкупАвто

Напротив наибольший рост среди брендов подержанных авто показали Volvo (+288%), поднявшийся с 40-го места по популярности на 30-е.

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