В Украине вырос спрос на электромобили: топ-5 моделей, которые покупали чаще всего

В Украине вырос спрос на электромобили: топ-5 моделей, которые покупали чаще всего

Лидер остался неизменен.

В Украине по итогам августа вырос спрос на электромобили.

Так, по информации "Укравтопром" в прошлом месяце украинский автопарк пополнился 771 полностью электрическими автомобилями (BEV), что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Отмечается, что вместе с ростом регистраций электромобилей состоялось также увеличение у них доли новых машин, с 9% в 2020 году до почти 19% в 2021 году. Основную массу зарегистрированных в августе электромобилей составили легковые авто — 721 (новых — 143, подержанных — 578).

Самым популярным электрокаром в который раз стал Nissan Leaf. В июле украинскую регистрацию получили 207 авто этой модели. Второй результат продемонстрировала Tesla Model 3, в ее зачете 71 регистрация.

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На третьем месте Renault ZOE — 40 машин. Четвертым по популярности стал электромобиль Tesla Model S — 38 регистраций. Замыкает топ-5 августовского рынка электромобилей Chevrolet Bolt — 37 экземпляров.

С полсотни коммерческих электромобилей, получившие в прошлом месяце украинские номера, 41, были модели Renault Kangoo ZE.

Всего с начала года первую регистрацию в Украине прошли 5,2 тысячи единиц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила почти 89 процентов.

Ранее рассказывалось о том, что Nissan Leaf занимает половину рынка электрокаров в Украине.

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