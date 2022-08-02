В Украине вырос спрос на новые легковые авто: топ-10 марок и модель-бестселлер по итогам июля

Так, в течение прошлого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали 3 648 экземпляров машин этого сенмента.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с июнем спрос на новые автомобили в Украине вырос почти на 26 процентов. Однако, по отношению к июлю 2021 года, динамика регистраций новых машин остается отрицательной (-63%).

Самой популярной маркой месяца стала Toyota. В июле свои первые регистрационные номера получили 596 машин этой японской марки. От своего результата годичной давности Toyota отстала на 61 процент.

Второй результат у Volkswagen – 316. Однако до прошлогоднего объема реализаций, когда эта марка занимала лишь шестую строчку июльского рейтинга, еще далеко, падение составляет 30 процентов. На третьем месте китайская Chery – 300 регистраций, что на 27% меньше, чем годом ранее, но в то же время Chery поднялась на пять ступенек в рейтинге месяца. Renault заняла четвертую позицию с показателем 260 автомобилей (-80%). Замыкает пятерку лидеров Skoda – 207 (-67%).

Также в топ-10 марок июля попали: Hyundai, BMW, Lexus, Mercedes и KIA. Что касается бестселлера, то он по сравнению с июнем изменился. Вместо Renault Duster им стал Chery Tiggo 4, на котором свой выбор остановили 239 покупателей.

Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 21,5 тысячи новых легковых автомобилей, что на 63% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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