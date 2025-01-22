В Украине выросли продажи подержанных авто из США: какие модели самые популярные

В 2024 году украинцы приобрели почти 41,7 тысячи подержанных легковых автомобилей из США, что на 46% больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщил УкрАвтопром.

Средний возраст этих автомобилей составляет 5,8 года. Лидируют бензиновые авто с долей 45%, за ними следуют электрические машины (36%), которые становятся все популярнее в Украине. Также наблюдается спрос на гибридные авто (7%) и автомобили с ГБО и дизельные модели, занимающие 6,5% и 5,5% рынка соответственно.

Самыми популярными моделями среди подержанных авто стали:

Tesla Model 3 – 4521 единица;

Tesla Model Y – 3984 единиц;

Ford Escape – 2747 единиц;

Jeep Cherokee – 2492 единицы;

Volkswagen Passat – 2344 единицы.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие авто были самыми популярными в Украине в 2024 году.

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