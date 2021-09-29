В Украине за похищение авто со штрафплощадок будут судить 13 членов преступной организации

В Украине за похищение авто со штрафплощадок будут судить 13 членов преступной организации

К своей деятельности они привлекли одного из руководителей отдела исполнительной службы и работника сервисного центра.

В Украине за угон автомобилей со штрафплощадок будут судить 13 членов преступной организации.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, который направил в суд обвинительный акт.

Организация разработала схему и занималась незаконным завладением транспортных средств с площадок в Киеве и ряде других областей. Они также привлекли к своей деятельности одного из руководителей местного отдела исполнительной службы и изготавливали поддельные документы на выдачу авто.

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"Также в преступной схемы был привлечен работник сервисного центра с помощью которого они узаконивали пользование похищенными автомобилями", — сообщили в ОГП.

Сейчас доказано 21 эпизод их преступной деятельности, которые нанесли ущерб потерпевшим на более 17 миллионов гривен. Отмечается, что в ходе следствия все похищенные машины нашли и изъяли, а убытки возместили.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации, незаконное завладение транспортными средствами, подделка документов, несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, и незаконного хранения наркотических средств без цели сбыта.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили группу дельцов, которые зарабатывали на безосновательной эвакуации.

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