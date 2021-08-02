Стало известно, сколько растаможили "евроблях" с начала действия "льготных" законов

Стало известно, сколько растаможили "евроблях" с начала действия "льготных" законов

Их владельцы заплатили более 600 млн грн.

В Украине за полтора месяца со дня введения в действие законов №1402-IX и №1403-IX, которые позволили с льготами растаможить автомобили с иностранными номерами, оформили более 17 000 "евроблях".

Об этом Государственная таможенная служба сообщила на своем Telegram-канале.

"С 15 июня 2021 года по 31 июля 2021 года, со дня введения в действие законов Украины от 15.04.2021 №1402-IX и №1403-IX по временному упрощению налогообложения и таможенного оформления транспортных средств, оформлено более 17 тыс. авто "на еврономерах", — сообщили в Гостаможслужбе.

Там отметили, что в государственный бюджет за это время было уплачено более 600 миллионов гривен.

С 1 июля больше всего автомобилей оформили на Закарпатской таможни — 2 797 авто. Также в пятерку вошли Киевская (1 539), Одесская (1 455), Черновицкая (1 455) и Львовская (804) таможни.

В ведомстве напомнили, что с 15 июня владельцы авто "на еврономерах" временно могут упрощенно таможенно оформить свои автомобили и оплатить меньшую сумму налогов и сборов.

Ранее сообщалось, что владельцам машин с иностранной регистрацией рассказали важную деталь по уплате одного из штрафов.

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