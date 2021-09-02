В Украине запустят еще 21 камеру автоматической фиксации нарушений ПДД: названы направления и адреса

В Украине запустят еще 21 камеру автоматической фиксации нарушений ПДД: названы направления и адреса

Они начнут свою работу с 3 сентября.

В трех областях и четырех городах Украины анонсировано появление новых камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, по его словам, работа этих систем начнется 3 сентября. Отмечается, что камеры будут установлены на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст.

Итак, где именно будут располагаться камеры видеофиксации нарушений ПДД

Винницкая область (5 приборов контроля "КАСКАД")

- на 294 км + 619 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км/ч);

- на 294 км + 567 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Житомир (ограничение скорости 50 км/ч);

- на 371 км + 527 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Хмельницкий (ограничение скорости 50 км/ч);

- на 404 км + 377 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км/ч);

- на 404 км + 640 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Умань (ограничение скорости 50 км/ч).

Львовская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

- на 685 км + 309 автодороги М-06 прибор направлен в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч).

Черниговская область (4 приборы контроля "КАСКАД")

- на 60 км + 426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

- на 6 километре 414 автодороги М-01-02 устройство направлено в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

- на 43 км + 993 автодороги М-02 прибор направлен в направлении г. Чернигов (ограничение скорости 50 км/ч);

- на 125 км + 385 автодороги М-02 прибор направлен в направлении с. Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч).

Полтава (3 прибора контроля "КАСКАД")

- ул. Европейская, 155 прибор направлен в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Рассветная, 14 прибор направлен в направлении ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Маршала Бирюзова, 32 прибор направлен в направлении ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч).

Николаев (2 прибора контроля "КАСКАД")

- проспект Героев Украины, 20 прибор направлен в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч);

- проспект Богоявленский, 125 прибор направлен в направлении ул. Старокрепостная (ограничение скорости 50 км/ч).

Харьков (3 прибора контроля "КАСКАД")

- проспект Науки, 12, прибор направлен в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Полтавский Шлях, 62-Б, прибор направлен в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч);

- Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч).

Хуст (3 прибора контроля "КАСКАД")

- ул. Львовская, 157, прибор направлен в направлении ул. 9 мая (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Ивана Франко, 165, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Волошина, 81, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч).

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Билошицкий также добавил, что сейчас автоматически фиксируют правонарушения 97 приборов, расположенных в городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов, и Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях. Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда по полосе общественного транспорта в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36.

С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

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