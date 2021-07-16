В Украине заработала самая быстрая бесплатная зарядная станция для электрокаров

В Украине заработала самая быстрая бесплатная зарядная станция для электрокаров

Заправить "зеленую" машину можно тремя способами.

В Украине начала работать самая мощная зарядная станция для электрокаров.

Об этом сообщает Porsche, который является автором этого уникального продукта.

Отмечается, что сначала Porsche Turbo Charger будет бесплатно обслуживать украинских владельцев электромобилей Porsche, а для владельцев автомобилей других брендов сверхбыстрая зарядная станция будет доступна позже на платной основе.

obozrevatel.com

Так, благодаря этой станции на заправку авто от 5 до 80% понадобится всего 25 минут. Кроме того, станция отличается специальными холодильными системами и характеристиками:

максимальная мощность для подзарядки одного автомобиля — 320 кВт, или двух авто одновременно — по 160 кВт для каждого;

потребляемая мощность станций — 50 кВ/А или 110 кВ/А, с выходным напряжением от 150 В до 920 В постоянного тока;

время зарядки аккумуляторных модулей зарядной станции: 3,5 ч при потребляемой мощности 50 кВ/А, или 1,5 ч при потребляемой мощности 110 кВ/А.

Располагается эта зарядная станция на территории дилерского центра "Порше Центр Киев Аэропорт" вблизи Борисполя.

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