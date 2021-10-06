В Украине заработала возможность лично выбрать номерной знак через Сеть

Однако забронировать его можно будет только в сервисном центре.

На сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел заработал сервис "Наличие номерных знаков".

Об этом сообщили на сайте ГСЦ.

Теперь у украинцев есть возможность через Сеть узнать о всех доступных для закрепления номеров во всех сервисных центрах и лично выбрать лучший среди них.

"И если наш аналогичный сервис, который функционировал ранее, позволял искать номерные знаки только из категории "платных", теперь в свободном доступе есть абсолютно все имеющиеся в сервисных центрах МВД номерные знаки, — сообщили в ГСЦ.

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Найти свободный номерной знак можно через критерии поиска "Наличие в области" и "Числовая комбинация". С помощью первого можно узнать комбинации цифр, имеющиеся в сервисных центрах МВД и ЦНАПах конкретного региона. Там также указываться их стоимость и СЦ, в котором они есть.

В поле "Поиск" можно ввести номер сервисного центра МВД, и увидеть все номерные знаки, имеющиеся именно в нем.

С помощью "Числовая комбинация" можно найти комбинацию знака, которую вы пожелаете, всех сервисных центров МВД и ЦНАП.

Перечень имеющихся номерных знаков обновляется в режиме реального времени. Забронировать комбинацию можно в сервисном центре, поэтому перед его посещением стоит выбрать несколько желаемых ее вариантов.

Ранее сообщалось, что в сервисных центрах МВД подорожало хранения номерных знаков на авто.

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