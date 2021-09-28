В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД

В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД

Новые комплексы установили в четырех областях.

В Украине сегодня, 28 сентября, заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Новые комплексы установили на дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.

Располагаются приборы в следующих местах:

- Львовская область (13 приборов контроля)

на 10 км+100 автодороги М-010 прибор направлен в направлении г. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч);

на 447 км+803 автодороги М-06 прибор направлен в направлении г. Броды (ограничение скорости 50 км/ч);

на 137 км+971 автодороги М-09 прибор направлен в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 4 км+898 автодороги Н-17 прибор направлен в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч);

на 12 км+514 автодороги М-10-01 прибор направлен в направлении г. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 552 км+486 автодороги М-06 прибор направлен в направлении г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч);

на 528 км+459 автодороги М-06 прибор направлен в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 523 км+260 автодороги М-06 прибор направлен в направлении г. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч);

на 439 км+352 автодороги М-06 прибор направлен в направлении ул. Победы, г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 541км+451 автодороги М-06 прибор направлен в направлении с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч);

на 541 км+296 автодороги М-06 прибор направлен в направлении г. Каменнополь (ограничение скорости 50 км/ч);

на 510 км+120 автодороги М-06 прибор направлен в направлении г. Запытов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 3 км+064 автодороги Н-17 прибор направлен в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч).

- Запорожская область (4 прибора контроля)

на 2 км+090 автодороги Н-15 прибор направлен в направлении г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);

на 526 км+590 автодороги Н-08 прибор направлен в направлении г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);

на 310 км+530 автодороги М-18 прибор направлен в направлении г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);

на 310 км+722 автодороги М-18 прибор направлен в направлении г. Мелитополь (ограничение скорости 90 км/ч).

- Закарпатская область (2 прибора контроля)

на 772 км+750 автодороги М-06 прибор направлен в направлении г. Ужгород (ограничение скорости 50 км/ч);

на 780 км+785 автодороги М-06 прибор направлен в направлении г. Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч).

В Одесской области установили одну новую камеру на 3 км+015 автодороги Т-16-28. Прибор направлен в направлении Киева. На этом участке действует ограничение скорости 90 км/ч.

"Количество камер автофиксации на трассах и в населенных увеличится до цифры 158! И новая волна уже готовится к запуску", — сообщил Билошицкий.

Напомним, что еще 20 комплексов автофиксации заработали в середине сентября.

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