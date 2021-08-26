В Украине заработают еще 20 камер автоматической фиксации нарушений: где именно

Их установят еще в 4 областях и 3 городах.

С 27 августа 2021 года на украинских дорогах заработают еще 20 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства внутренних дел.

Новые комплексы фиксации нарушений установили в Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областях, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог.

На Полтавщине прибор контроля заработал на 155 км 696 автодороги М-03 в направлении Киева. Там действует ограничение скорости 110 км/ч.

На Волыни 4 камеры располагаются на следующих участках:

на 82 км+575 автодороги Н-22 в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 95 км+200 автодороги Н-22 в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 129 км+788 автодороги М-19 в направлении г. Ковель (ограничение скорости 50 км/ч)

на 444 км+971 автодороги М-07 в направлении г. Любомль (ограничение скорости 50 км/ч)

Также читайте В трех областях Украины заработают камеры автофиксации нарушений ПДД: где именно

Во Львовской области установили 5 новых приборов контроля нарушений:

на 16 км+153 автодороги М-11 в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 21 км+671 автодороги М-10, в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 53 км+580 автодороги М-10, в направлении г. Краковец (ограничение скорости 50 км/ч)

на 528 км+459 автодороги М-06 в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км+360 автодороги М-10-01, в направлении с. Рясное-Русское (ограничение скорости 50 км/ч)

На Киевщине заработало 4 комплекса автоматической фиксации нарушений:

на 9 км+784 автодороги Р-01 в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 9 км+994 автодороги Р-01 в направлении г. Обухов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км+441 автодороги Р-01 в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км+461 автодороги Р-01 в направлении г. Обухов (ограничение скорости 50 км/ч)

В Запорожье установили 3 новые камеры:

ул. Дом Отдыха (поворот в музей), в направлении моста Преображенского (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Днепр ГЭС, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

В Мелитополе прибор заработал на проспекте Богдана Хмельницкого, 23 в направлении ул. Седовцев. Там действует ограничение скорости 50 км/ч.

А в Кривом Роге 2 камеры установили на улице Волгоградской у дома 11 в направлении ул. Марийская и у дома 13 в направлении ул. Медовая. На обоих участках действует ограничение скорости 50 км/ч.

В МВД напомнили, что сейчас в Украине работают 77 камер автоматической фиксации нарушений, которые расположены в городах Киев, Кропивницкий, Харьков, Львов, Черкассы, Житомир, Чернигов и в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской областях.

Ранее сообщалось, что в Одессе начнут работать девять камер автофиксации нарушений ПДД.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку