В Украине зарегистрировали первый автомобиль на водороде

В Украине зарегистрировали первый автомобиль на водороде

Чтобы растаможить подобную машину, нужно всего три дня.

В Украине состоялась сертификация первого автомобиля на водороде.

Об этом говорится на официальном сайте Украинского водородного совета.

Отмечается, что этой машиной стала Toyota Mirai. Так, по словам, президента Энергетической ассоциации "Украинский водородный совет" Александра Репкина, процесс был сложным, и решится на него не каждый.

"У нас ушло на это полтора месяца — машину нужно было правильно классифицировать, чтобы она отвечала действующим стандартам безопасности. Но сложно было только потому, что это первая сертификация. Теперь же у всех, кто пожелает растаможить водородную машину, на все уйдет лишь три дня.

Наша же авто будет ездить по украинским дорогам, и поэтому уже прошло соответствующую сертификацию и получило украинские номера", — подчеркнул Репкин.

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В планах на ближайшие годы — развитие инфраструктуры для водородного транспорта. Среди первых шагов — сертификация еще одного авто и создание первой водородной заправки в Украине. Пока же автомобиль будут заправлять в соседней Польше. По словам Репкина, скоро водородные машины станут такой же обыденностью, как и электрокары.

"Глобальная цель Украинского водородного совета и всех, кто работает над водородной стратегией — сделать Украину главным экспортером водорода для стран ЕС благодаря хорошему потенциалу возобновляемых источников энергии", — говорится в сообщении.

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