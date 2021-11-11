В Украине завершилось льготное растаможивание иностранных авто: что ожидает тех, кто не успел легализовать "евробляху"

В Украине завершилось льготное растаможивание иностранных авто: что ожидает тех, кто не успел легализовать "евробляху"

В любой момент вас может остановить патрульная полиция.

В Украине с 11 ноября нельзя растаможить автомобиль на европейской регистрации.

ТСН Авто рассказывает о том, чем может обернуться срок завершения легализации "евроблях" для тех, кто не успел получить украинские номера.

Теперь патрульная полиция может без проблем остановить на дороге такой автомобиль и выписать его владельцу штраф на сумму в 8,5 тысячи грн. Дальше проблем станет еще больше.

После этого данные будут переданы на таможню, где впоследствии и составят постановление о превышении срока ввоза авто – 170 тысяч грн. Владелец "евробляхи" получит штраф по адресу прописки по почте. После этого он должен будет приехать на таможню и дать объяснения, далее его будет ждать судебные разбирательства. По словам юристов, если суд вынесет соответствующее решение, то штраф придется заплатить, в противном случае арестуют имущество нарушителя.

Растаможить автомобиль можно только по полной цене, и водители обязаны это сделать в течение 10 дней после пересечения границы.

Какие транспортные средства не могли растаможить с начала срока:

автомобили, ввозимые в Украину с 1 января 2021 года;

автомобили, имеющие евростандарт "Евро-0" и "Евро-1" (год выпуска до 1995);

автомобили, имеющие гибридные двигатели;

автомобили, вес которых превышает 3 500 тонн (3,5 т включительно);

автомобили, имеющие происхождение из России.

Отмечается, что на 9 ноября благодаря льготному растаможиванию в госбюджет Украины поступило 2,9 млрд грн. Более 83 тысяч "евроблях" получили украинские номера. В свою очередь, более полумиллиона подобных машин не успели пройти процедуру растаможки.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление давалось 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.

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