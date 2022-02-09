В Украине завершился последний этап льготного растаможивания "евроблях": чего ждать водителям

Теперь только штрафы и конфискация.

В Украине со среды, 9 февраля , больше нельзя растаможить автомобилей на европейской регистрации по льготному тарифу.

Отметим, что последним способом растаможить "евробляху" можно было благодаря участникам АТО/ООС. Первый этап "легализации" соответствующих машин завершился еще 11 ноября.

Так, 8 февраля истек срок действия Законов Украины от 15.04.2022 №1402-IX и 1403-IX, предусматривавших временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

Отныне транспортные средства с иностранной регистрацией, ввезенные в Украину в таможенных режимах временного ввоза или транзита, которые до сих пор не были заявлены к таможенному оформлению или не были вывезены за пределы таможенной территории Украины, будут считаться находящимися в Украине с нарушением таможенного законодательства. А это предусматривает привлечение лиц, совершивших такое нарушение, к административной ответственности в соответствии с Таможенным кодексом Украины.

Какие же штрафные санкции ждут нарушителей в соответствии с Таможенным кодексом Украины за несоблюдение режимов временного ввоза и транзита. Об этом сообщает Киевская таможня.

Часть 4 статьи 469 Таможенного кодекса Украины: передача ТС во владение, пользование или распоряжение лицу, непосредственно не ввозившему это ТС (за исключением случаев, когда в ТС находилось лицо, которое ввозило это ТС), а также использование ТС для целей предпринимательской деятельности и /или получение дохода в Украине: штраф – 34 000 грн.

Статья 481 Таможенного кодекса Украины: нарушение сроков временного ввоза:

не более чем на 3 дня – предупреждение или штраф 850 грн ;

; от 3 до 10 суток, а также повторное правонарушение (по превышению срока временного ввоза не более чем на 3 суток) и если лицо привлекалось к ответственности за такое нарушение в течение года – 5 100 грн ;

; от 10 до 20 суток – штраф 17 000 грн ;

; от 20 до 30 суток – штраф 85 000 грн ;

; более 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 грн или конфискация.

Статья 470 Таможенного кодекса Украины: нарушение сроков транзита:

не более чем в сутки – предупреждение или штраф 170 грн ;

; от суток до 10 суток – штраф 3 400 грн ;

; от 10 до 20 суток – штраф 8 500 грн ;

; от 20 до 30 суток, выдача без разрешения – 85 000 грн ;

; свыше 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 грн. или конфискация.

Также, в порядке взаимодействия, определенном Таможенным кодексом Украины, таможенные органы в автоматическом режиме обязаны будут передавать органам Национальной полиции информацию о:

транспортных средств личного пользования с указанием сроков их временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита и с указанием сведений лиц, которые временно ввезли такие транспортные средства или поместили их в таможенный режим транзита;

транспортных средств личного пользования, в отношении которых нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины, а именно нарушены сроки их временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита, с указанием сведений о лицах, которые временно ввезли эти транспортные средства или поместили их в таможенный режим транзита.

Следует отметить, что Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрено составление органами Национальной полиции протокола об административном правонарушении в отношении водителя в случае управления им ТС, в отношении которого нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины (нарушены сроки ввоза; ТС используется в коммерческих целях; ТС передано во владение , пользование или распоряжение другому лицу).

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон № 1402-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства . Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — № 1403-IX "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины".

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление давалось 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС могли воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.

Добавим, что, по подсчетам экспертов, в настоящее время в Украине находятся десятки тысяч автомобилей на иностранной регистрации. Их владельцев ждут большие штрафы от полиции и таможни. Единственный способ избежать штрафа – отдать автомобиль в пользу государства (например, передать машину военным формированиям).