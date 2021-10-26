В Украине значительно упростили регистрацию автомобиля в сервисных центрах МВД

И для этого не нужно тратить слишком много времени.

В Украине зарегистрировать автомобиль теперь станет гораздо проще и удобнее.

Об этом сообщается на официальной странице ГСЦ МВД в Facebook.

Так, поставить на учет автомобиль и получить номера теперь можно в любом городе Украины, независимо от прописки. Все, что для этого нужно – записаться в электронную очередь и посетить сервисный центр МВД.

"Принцип экстерриториальности был введен именно для расширения границ вашей воли и комфорта. И главное – не переживайте за соответствие номерных знаков местом вашей регистрации, теперь можно ездить с номерными знаками в любой области", — говорится в сообщении.

Отметим, недавно украинцам разрешили оформлять перерегистрацию покупки и продажи авто в режиме онлайн. Процедура оформления электронных документов на авто предусматривает следующее:

авторизацию продавца и покупателя в электронном кабинете водителя (реестр единой информационной системы МВД или Единый госпортал электронных услуг);

заполнение договора в режиме онлайн;

подписание документа при помощи квалифицированной электронной подписи сторонами договора.

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