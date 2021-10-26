В Украине значительно упростили регистрацию автомобиля в сервисных центрах МВД

И для этого не нужно тратить слишком много времени.
В Украине зарегистрировать автомобиль теперь станет гораздо проще и удобнее.
Об этом сообщается на официальной странице ГСЦ МВД в Facebook.
Так, поставить на учет автомобиль и получить номера теперь можно в любом городе Украины, независимо от прописки. Все, что для этого нужно – записаться в электронную очередь и посетить сервисный центр МВД.
"Принцип экстерриториальности был введен именно для расширения границ вашей воли и комфорта. И главное – не переживайте за соответствие номерных знаков местом вашей регистрации, теперь можно ездить с номерными знаками в любой области", — говорится в сообщении.
Отметим, недавно украинцам разрешили оформлять перерегистрацию покупки и продажи авто в режиме онлайн. Процедура оформления электронных документов на авто предусматривает следующее:
- авторизацию продавца и покупателя в электронном кабинете водителя (реестр единой информационной системы МВД или Единый госпортал электронных услуг);
- заполнение договора в режиме онлайн;
- подписание документа при помощи квалифицированной электронной подписи сторонами договора.