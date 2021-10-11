В украинских автошколах введут ряд значительных изменений: что они предусматривают

В украинских автошколах введут ряд значительных изменений: что они предусматривают

Во всех категориях уменьшили количество учебных часов.

В Украине через полгода автошколы начнут готовить водителей по новым европейским стандартам.

Об этом сообщили на странице Главного сервисного центра Министерства внутренних дел в Facebook.

Было оптимизировано количество учебных часов по всем категориям. Например, по категории В уменьшено время теории с 100 до 63 часов, а практика так и осталась — 40 часов.

Также будут обновлены и добавлены темы с теоретической и практической подготовки водителей. Появятся вопросы помощи участникам ДТП, питание электротранспорта и определение понятия "квадроцикл".

"И одно из главных нововведений — будущие водители сначала будут проходить весь курс теории в автошколе, сдавать экзамен, и только после успешного результата смогут взяться к практике", — сообщили в ГСЦ МВД.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил новую программу подготовки водителей.

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