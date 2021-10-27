В Украину из Европы начали завозить новые автомобили на поезде: какие машины прибыли

В Украину из Европы начали завозить новые автомобили на поезде: какие машины прибыли

Здесь есть как кроссоверы, так и легковые.

В Украину из Европы начали завозить новые автомобили на поезде.

Об этом сообщает RailFreight.

Отмечается, что украинская компания совместно с австрийской запустили пилотный поезд из немецкого города Бремерхафена в украинский Чоп.

Так, первый поезд Бремерхафен-Чоп привез в Украину 207 новых автомобилей марки BMW. На доставку нужно 3 дня. Это означает, что на доставку большего количества машин на поезде требуется меньше времени, чем на доставку грузовиками. Это еще один альтернативный путь доставки машин.

Организаторы рейса отмечают, что украинский автомобильный рынок остается стабильным. В прошлом году спрос на автомобили на отечественном рынке несколько снизился – на 3,2%, и составил почти 85,5 тысяч экземпляров. До начала пандемии рынок показывал рост с 2016 года.

Ранее рассказывалось о том, из каких стран украинцы чаще всего завозят машины с пробегом.

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