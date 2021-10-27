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В Украину из Европы начали завозить новые автомобили на поезде: какие машины прибыли

В Украину из Европы начали завозить новые автомобили на поезде: какие машины прибыли

Associated Press

Здесь есть как кроссоверы, так и легковые.

В Украину из Европы начали завозить новые автомобили на поезде.

Об этом сообщает RailFreight.

Отмечается, что украинская компания совместно с австрийской запустили пилотный поезд из немецкого города Бремерхафена в украинский Чоп.

Так, первый поезд Бремерхафен-Чоп привез в Украину 207 новых автомобилей марки BMW. На доставку нужно 3 дня. Это означает, что на доставку большего количества машин на поезде требуется меньше времени, чем на доставку грузовиками. Это еще один альтернативный путь доставки машин.

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Организаторы рейса отмечают, что украинский автомобильный рынок остается стабильным. В прошлом году спрос на автомобили на отечественном рынке несколько снизился – на 3,2%, и составил почти 85,5 тысяч экземпляров. До начала пандемии рынок показывал рост с 2016 года.

Ранее рассказывалось о том, из каких стран украинцы чаще всего завозят машины с пробегом.

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