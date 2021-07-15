В Украину могут хлынуть дешевые электрокары из Польши

Их стоимость действительно впечатляет.

В Польше с 12 июля началась программа субсидирования покупки электромобиля.

Об этом сообщает Strefa Biznesu.

Так, в случае приобретения авто с нулевым выбросом углекислого газа субсидия для частных лиц составит 18 750 злотых (более 130 тысяч гривен). Такие авто могут появиться и в Украине.

Между тем, максимальная стоимость электрокара может равняться 225 тысячам злотых (почти 1,6 млн грн). Доплата для лиц, имеющих специальный документ Karta Dużej Rodziny, будет 27 тысяч злотых (более 190 тысяч грн) без ограничения цены на авто.

По данным Национального фонда охраны окружающей природной среды, весь процесс назначения гранта будет проводиться через интернет с минимальными формальностями.

"Целью программы является предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет софинансирования проектов, направленных на сокращение расхода топлива с выбросами на транспорте путем поддержки покупки/аренды транспортных средств с нулевым уровнем выбросов", — говорится в сообщении Национального фонда охраны окружающей природной среды Польши.

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Под программу попадают только новые электромобили, которые не были зарегистрированы перед покупкой, или транспортное средство, приобретенное и зарегистрированное автомобильным дилером, импортером или лизинговой компанией, с пробегом не более 50 км. Такой электрокар с субсидией нельзя использовать в хозяйственной деятельности.

Учитывая то, что многие наши соотечественники проживают в Польше, то они смогут приобрести электрокар на льготных условиях, а через некоторое время такие авто со скидкой могут появиться на вторичном рынке в Украине.

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