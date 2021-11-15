В Украину на продажу попал подержанный внедорожник Ford с оружием в багажнике

В Украину на продажу попал подержанный внедорожник Ford с оружием в багажнике

Это уже не первый подобный случай.

В Украину очень часто поступают автомобили с пробегом из США.

На этот раз хотели реализовать "битый" внедорожник Ford. Впрочем, похоже, что этого не произойдет.

Все дело в том, что американское законодательство, в отличие от украинского, позволяет гражданам иметь короткоствольное и даже автоматическое огнестрельное оружие. Многие автомобилисты возят его в багажнике и иногда забывают забрать перед отправкой авто в Украину.

Так, на автохабе в Одессе пограничники снова обезоружили "американца". Нашли автоматическую винтовку, магазины и восемь патронов разного калибра.

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что это уже далеко не первый случай, когда забывчивые американцы продают своих железных коней "вооруженными". Только в этом году пограничники Одесского отряда обнаружили в подержанных автомобилях, прибывших в Украину после приобретения на американских аукционах, 25 единиц оружия и 2415 боеприпасов.

Все запрещенные для ввоза на Украину находки изъяты и установленным порядком переданы таможне.

Ранее рассказывалось о том, что ошибка сотрудника заставила Ford отозвать популярный внедорожник.

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