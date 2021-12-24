В Украину на теплоходе прибыла огромная партия новых автомобилей: СМИ рассекретили одну из моделей

В Украину на теплоходе прибыла огромная партия новых автомобилей: СМИ рассекретили одну из моделей

Груз состоит из более чем 1,3 тысячи машин.

В Украину на теплоходе HAE SHIN привезли огромную партию новых автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского морского порта, куда и прибыл этот груз.

Отмечается, что 1 318 машин выгружаются из судна, прибывшего из грузинского порта Поти. Он был ошвартован 22 декабря в 19:45, выгрузку начали в 21:30. Закончить работу планируется 24 декабря до полуночи.

Поти – это транзитный терминал, на самом деле автомобили прибыли из Юго-Восточной Азии, в частности Кореи. Согласно информации "Авто24", часть автомобилей – это Renault Koleos, производимые на корейском заводе Samsung Motors в городе Пусан.

Таким образом, ситуация с поставкой автомобилей на украинском рынке постепенно нормализуется после острого дефицита, вызванного глобальным сбоем в поставках микрочипов.

Добавим, что HAE SHIN – это автомобильный перевозчик, построенный в 1994 году. Его грузоподъемность составляет 17 183 т DWT, текущая осадка – 7,3 метра, общая длина (LOA) –195,54 метра, ширина – 28,8 метра.