В Украину прибыл флагманский бронеавтомобиль из Канады: фото

Первая партия бронированных канадских машин Roshel Senator уже выполняет задачи на фронте против российских оккупантов.

Еще в апреле сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо разрешил послать на помощь украинским силам оружие на 500 миллионов долларов, среди которого были и бронеавтомобили Roshel Senator. Теперь стало известно, что техника уже поступила на фронт.

Об этом в Twitter сообщает Ukraine Weapons Tracker.

"Канадские бронетранспортеры Roshel Senator уже есть в Украине – недавно Канада поставила 8 таких БТР. Корпус этой машины может защитить пассажиров от взрыва и пуль калибра до 50 мм", — говорится в сообщении.

#Ukraine : Canadian Roshel Senator armored personal carriers are already in Ukraine — 8 из этих APCs были supplied by Canada recently. Целость этого автомобиля может защищать отступников от explosion and bullets up to .30-60 AP. pic.twitter.com/YNh2el1J1b — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 23, 2022

Roshel Senator – флагманская многоцелевая модель компании Roshel, разработанная специально для правоохранительных органов и пограничного патрулирования. Броня по периметру пассажирского и моторного отсека обеспечивает защиту до уровня CEN B7. Пол позволяет защититься от одновременного взрыва двух немецких ручных гранат DM-51 или эквивалентных легких противопехотных мин. К тому же в автомобиле установлены окна из пуленепробиваемого стекла, а шины имеют функцию самоподкачивания.

В дополнение к стандартным функциям безопасности, таким как вооруженные отверстия по периметру, эвакуационные люки, усовершенствованные замки, камеры внешнего осмотра, системы контроля толпы, сирена/система звуковой сигнализации, аварийное освещение, Roshel оснащает свои транспортные средства дополнительными решениями, улучшающими безопасность в автомобиле, среди которых системы дистанционного управления оружием, дополнительные люки, системы ночного видения, системы обнаружения источников огня, блоки химической защиты и т.д.

Известно, что Senator APC построен на базе тяжелого пикапа Ford F-серии. В движение его приводит 6,7-литровый дизельный турбодвигатель мощностью 330 л. и 750 Нм крутящего момента.

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