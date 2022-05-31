В Украину прибыла партия бронированных внедорожников Land Rover Defender

В помощь украинским медикам волонтеры отправили шесть бронированных внедорожников Land Rover Defender.

Автомобили имеют класс бронирования В7 и пригодятся при эвакуации раненых. Автомобили были приобретены за счет помощи от фандрейзинговой кампании Tom G. Palmer и Frederik Cyrus Roeder.

Вашему вниманию фото одного из таких автомобилей.

Фото: Auto-consulting

Ранее рассказывалось о том, что государственное агентство лесных ресурсов Украины в мае получило от польских лесников еще 10 внедорожников для нужд Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что это уже вторая партия автомобилей. Суммарно были переданы две партии внедорожников из 22 автомобилей, уже отправившихся Вооруженным силам Украины.

Автомобили повышенной проходимости, которые были переданы на украинско-польской границе в Надлесничестве Томашев, будут использоваться украинскими военными для перевозки личного состава и небольших грузов. Также их задействуют на передовой.

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