В Украину прибыла первая партия новых армейских внедорожников

Их используют миротворческие силы и армия КНР.

В Украину прибыла первая партия армейских внедорожников BAW Warrior.

Об этом сообщает Auto-Consulting.

Отмечается, что в Украину прибыли версии как с одинарной кабиной, так и с двойной — с колесной базой 2 850 и 3 035 мм соответственно. Известно также и то, что эти экземпляры выпущены на заводе в Пекине.

BAW Warrior это некий китайский Land Rover. В его основе лежит армейский внедорожник, который используют миротворческие силы и армия КНР. Пикап имеет постоянный полный привод и способен перевозить до 1000 кг груза.

У себя на родине машины предлагается с тремя вариантами двигателей на выбор: 2,2-литровым бензиновым мощностью 112 л.с., затем турбированным, тоже бензиновым 2,0-литровым в 190 лошадиных сил (250 Нм), а также 2,5-литровым турбодизелем мощностью 136 л. с. (340 Нм). С мощным двигателем агрегатируется 6-ступенчатая механическая КП, а с другими — 5-степенчатая.

Сейчас аналогов этому утилитарному внедорожнику на украинском рынке практически нет. Пикап предназначен для эксплуатации в жестких условиях бездорожья, они птимально подойдут для любителей рыбалки, охоты и другого.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку