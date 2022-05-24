В Украину во время нулевого растаможивания ввезли почти 100 тысяч авто: топ-10 машин, которых импортировали больше всего

В Украину во время нулевого растаможивания ввезли почти 100 тысяч авто: топ-10 машин, которых импортировали больше всего

За период действия льготного растаможивания автомобилей во время военного положения – с 9 апреля по 19 мая – в Украину завезли 94 420 автомобилей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что средний год выпуска автомобилей – 2008, средняя цена ввозимого авто – $4 632. Общая сумма льгот налогов и пошлин – 10,5 млрд грн.

Так, в десятку популярных моделей ввезенных авто вошли:

Volkswagen Passat (5 654 авто),

Volkswagen Golf (4 542),

Skoda Octavia (3 483),

Audi A6 (2 414),

Volkswagen Touran (2 309),

Renault Megane (2 302),

Audi A4 (2 282),

Opel Zafira (2 088),

Форд Фокус (1 863),

Opel Astra (1 782).

Обнародован также и рейтинг самых дорогих машин, которые были ввезены в Украину во время нулевого растаможивания:

Mercedes-Benz G500 (два автомобиля по $290 000 каждый),

Mercedes-Benz G63 ($248 000),

Ferrari Roma ($221 000),

McLaren 570S Spider ($186 000),

Toyota Land Cruiser 20 ($177,000).

В настоящее время большинство ввезенных автомобилей составляют обычные пассажирские модели, но большинство из них имеют кузов универсал. Таких больше половины. Еще около 20% составляют кроссоверы и внедорожники (SUV). Большую часть завезенных автомобилей составляют недорогие машины в том числе для армии. Автомобили старше 10 лет занимают 2/3 всех ввезенных машин. Более или менее новые в возрасте до 5 лет – 13%, 6-10 лет – 22%.

Добавим, что в начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей.

Это было сделано для того, чтобы быстро доставить автомобили для армии, терробороны и всех гуманитарных и военных нужд. А также, чтобы восстановить автопарк простых украинцев, чьи автомобили были уничтожены в результате боевых действий.