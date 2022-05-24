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В Украину во время нулевого растаможивания ввезли почти 100 тысяч авто: топ-10 машин, которых импортировали больше всего

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В Украину во время нулевого растаможивания ввезли почти 100 тысяч авто: топ-10 машин, которых импортировали больше всего

Фото: Associated Press

За период действия льготного растаможивания автомобилей во время военного положения – с 9 апреля по 19 мая – в Украину завезли 94 420 автомобилей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что средний год выпуска автомобилей – 2008, средняя цена ввозимого авто – $4 632. Общая сумма льгот налогов и пошлин10,5 млрд грн.

Так, в десятку популярных моделей ввезенных авто вошли:

  • Volkswagen Passat (5 654 авто),
  • Volkswagen Golf (4 542),
  • Skoda Octavia (3 483),
  • Audi A6 (2 414),
  • Volkswagen Touran (2 309),
  • Renault Megane (2 302),
  • Audi A4 (2 282),
  • Opel Zafira (2 088),
  • Форд Фокус (1 863),
  • Opel Astra (1 782).

Обнародован также и рейтинг самых дорогих машин, которые были ввезены в Украину во время нулевого растаможивания:

  • Mercedes-Benz G500 (два автомобиля по $290 000 каждый),
  • Mercedes-Benz G63 ($248 000),
  • Ferrari Roma ($221 000),
  • McLaren 570S Spider ($186 000),
  • Toyota Land Cruiser 20 ($177,000).

В настоящее время большинство ввезенных автомобилей составляют обычные пассажирские модели, но большинство из них имеют кузов универсал. Таких больше половины. Еще около 20% составляют кроссоверы и внедорожники (SUV). Большую часть завезенных автомобилей составляют недорогие машины в том числе для армии. Автомобили старше 10 лет занимают 2/3 всех ввезенных машин. Более или менее новые в возрасте до 5 лет – 13%, 6-10 лет – 22%.

Добавим, что в начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей.

Это было сделано для того, чтобы быстро доставить автомобили для армии, терробороны и всех гуманитарных и военных нужд. А также, чтобы восстановить автопарк простых украинцев, чьи автомобили были уничтожены в результате боевых действий.

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