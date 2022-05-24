В Украину во время нулевого растаможивания ввезли почти 100 тысяч авто: топ-10 машин, которых импортировали больше всего

За период действия льготного растаможивания автомобилей во время военного положения – с 9 апреля по 19 мая – в Украину завезли 94 420 автомобилей.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Отмечается, что средний год выпуска автомобилей – 2008, средняя цена ввозимого авто – $4 632. Общая сумма льгот налогов и пошлин – 10,5 млрд грн.
Так, в десятку популярных моделей ввезенных авто вошли:
- Volkswagen Passat (5 654 авто),
- Volkswagen Golf (4 542),
- Skoda Octavia (3 483),
- Audi A6 (2 414),
- Volkswagen Touran (2 309),
- Renault Megane (2 302),
- Audi A4 (2 282),
- Opel Zafira (2 088),
- Форд Фокус (1 863),
- Opel Astra (1 782).
Обнародован также и рейтинг самых дорогих машин, которые были ввезены в Украину во время нулевого растаможивания:
- Mercedes-Benz G500 (два автомобиля по $290 000 каждый),
- Mercedes-Benz G63 ($248 000),
- Ferrari Roma ($221 000),
- McLaren 570S Spider ($186 000),
- Toyota Land Cruiser 20 ($177,000).
В настоящее время большинство ввезенных автомобилей составляют обычные пассажирские модели, но большинство из них имеют кузов универсал. Таких больше половины. Еще около 20% составляют кроссоверы и внедорожники (SUV). Большую часть завезенных автомобилей составляют недорогие машины в том числе для армии. Автомобили старше 10 лет занимают 2/3 всех ввезенных машин. Более или менее новые в возрасте до 5 лет – 13%, 6-10 лет – 22%.
Добавим, что в начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей.
Это было сделано для того, чтобы быстро доставить автомобили для армии, терробороны и всех гуманитарных и военных нужд. А также, чтобы восстановить автопарк простых украинцев, чьи автомобили были уничтожены в результате боевых действий.