В Украину ввезено более 120 тысяч авто во время нулевого растаможивания: сколько сэкономлено на "евробляхах"

В Украину ввезено более 120 тысяч авто во время нулевого растаможивания: сколько сэкономлено на "евробляхах"

В период с 9 апреля по 31 мая в Украину благодаря нулевому растаможиванию ввезли 123,6 тысячи машин.

Как видим, режим "нулевого растаможивания" при ввозе европейских автомобилей в Украину во время военного положения продолжает действовать в стране.

Соответствующие данные в своем Telegram-канале привел народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что за два неполных месяца водители воспользовались возможностью бесплатного растаможивания авто 123 600 раз. По его словам, на сегодняшний день темпы ввоза не спадают – за сутки в будний день пограничная служба пропускает около 4 000-5 000 тысяч "евроблях".

Железняк также добавил, что общая сумма налоговой и таможенной льготы составила 13,6 млрд грн. Именно такую сумму сэкономили украинцы на нулевой растаможке.

Добавим, что в начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей. Закон о "нулевом растаможивании" позволяет без уплаты налогов ввозить в Украину транспортные средства на время действия военного положения — пока, это до 23 августа.

Это было сделано для того, чтобы быстро доставить автомобили для армии, терробороны и всех гуманитарных и военных нужд. А также чтобы восстановить автопарк простых украинцев, чьи автомобили были уничтожены в результате боевых действий.

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