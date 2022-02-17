В Верховной Раде предложили новую схему растаможки автомобилей: что хотят изменить

Уже появился соответствующий законопроект.

В Украине могут внести изменения относительно растаможки автомобилей.

Так, в Верховной Раде появился законопроект №7040, который предлагает повысить акциз для ввозимых элитных автомобилей.

Кроме того, документом предлагается разрешить определенным категориям лиц с инвалидностью, которые находятся на очереди для получения бесплатного автомобиля, потеряв место в этой очереди, растаможить "социальную" легковушку без уплаты акциза и НДС. В то же время есть ряд "предохранителей", как запрет продажи на пять лет и некоторые другие.

Кроме того, от налогообложения предлагают освободить ввоз пожарных автомобилей, оплачиваемых за счет средств местных бюджетов или юридических лиц. Также предлагается снизить ставки ввозной пошлины с 5% до 0% на пожарные авто с подъемником или лестницей и с 10% до 0% – на другие пожарные авто.

Автобусы авторы инициативы предлагают растаможивать по действующим правилам только без применения коэффициента х50 для акциза, который начисляется на такой транспорт старше 8 лет. Подобное предложение есть и для грузовиков – отменить повышающие коэффициенты на акциз, х40 и х50, которые сейчас применяются для ТС возрастом более 5 и 8 лет соответственно. Кроме этого до 1.01.2025 грузовые авто предлагают регистрировать с любым стандартом "Евро" (сейчас требуется соответствие "Евро-5").

Не обошлось и без предложений по пересмотру принципов растаможки легковушек. Их предлагают разделить на три группы – "социальные", – это такие, которые имеют объем цилиндров до трех литров, если мотор бензиновый, и до 2,5 литров если дизельный, а их среднерыночная стоимость не превышает 65 минимальных зарплат (около $15 000). Для них коэффициент возраста в формуле акциза предлагают установить равный единице. Пошлина и НДС остаются без изменений.

Следующая категория – "элитные автомобили". К таким предлагают зачислять все легковушки, которые в среднем на рынке стоят более 375 "минималок", что составляет около $85 000. Для них акциз предлагают установить на уровне 50% от среднерыночной стоимости. При этом пошлина и НДС, конечно, остаются в силе. Соответственно все остальные машины, которые не попадают в одну или другую группу, будут считаться обычными легковушками, а их растаможка будет происходить по тем же принципам, которые действуют сейчас.

В документе приводятся следующие примеры: на сегодняшний день стоимость растаможки Volkswagen Passat 2003 года составляет 2 800 евро. В то время как Bentley Bentayga 2019 года можно растаможить за 1 200 евро.

Соответствующий законопроект передан на рассмотрение. Если его примут, то он вступит в силу с 1 января 2023 года.