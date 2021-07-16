В Верховной Раде разблокировали подписания закона об усилении габаритно-весового контроля: что это значит

В Верховной Раде разблокировали подписания закона об усилении габаритно-весового контроля: что это значит

Народные депутаты отклонили два проекта постановлений об отмене закона.

Народные депутаты Верховной Рады Украины разблокировали подписания закона об усилении габаритно-весового контроля на дорогах.

Об этом сообщает "Укринформ".

Нардепы отклонили два проекта постановлений об отмене закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" (№3743), что позволит председателю ВР Дмитрию Разумкова подписать закон о ГВК и направить его на подпись президенту Владимиру Зеленскому .

Народный депутат Александр Сухов, который был автором одного из проектов постановлений, хотел отменить этот закон, потому что он якобы противоречит принципу законодательной сбалансированности и понятному толкованию законодательных актов и их урегулированности. Зато Сухов предлагал доработать закон перед его принятием.

Автор еще одного проекта, нардеп Александра Устинова считает, что закон нужно отменить, так как, по ее словам, при принятии документа были нарушены требования Конституции и Регламента ВР о процедуре принятия парламентом законов.

Документ вводит возможность автоматической фиксации нарушений за отсутствие разрешений по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений, или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств.

Также закон закрепляет полномочия центрального органа исполнительной власти взимать в судебном порядке платы за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, во время осуществления габаритно-весового контроля.

Среди других изменений, предусмотренных законом:

усиление ответственности перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм;

введение штрафа за отказ от габаритно-весового контроля и за нарушения, допущенные при заполнении грузоотправителем товарно-транспортной накладной или других предусмотренных законодательством документов на груз;

введение административной ответственности за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и видеосъемки, которые могли быть зафиксированы и в автоматическом режиме;

установление ответственности за невыполнение водителями транспортных средств, которые перевозят пассажиров или груз, об остановке транспортного средства.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал о новой системе контроля за фурами.

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