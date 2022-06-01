Верховная Рада не собирается возвращать акциз и НДС на топливо

Верховная Рада не собирается возвращать акциз и НДС на топливо

Депутаты не планируют возвращать акциз и НДС на топливо до завершения военного положения в стране.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Соответствующее заявление он озвучил в эфире единого телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

"Это точно увеличит стоимость топлива, поэтому мы не планируем возвращать эти налоги до завершения военного положения", – сказал он в эфире единого телемарафона.

Напомним, 15 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". Одним из временных налоговых послаблений является отмена акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%. Это позволило снизить цены на топливона 12-13 грн/л.

В Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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