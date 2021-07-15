Верховная Рада освободила от налогообложения ввоз электромобилей в Украине: названы сроки

За соответствующее решение проголосовали 314 нардепов.

Верховная Рада во время второго чтения освободила от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним на территорию Украины.

Так, 315 народных депутатов приняли Закон № 3476 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине".

Отмечается, что согласно этому закону до 1 января 2026 года, освобождает от налогообложения НДС ввоза и поставке на таможенной территории новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

Кроме того, до 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС ввоза импортных товаров предприятиями, имеющими, создающими или модернизирующими производственные мощности для промышленного производства транспортных средств.

Также до 31 декабря 2033 года освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятия электротехнической промышленности, реализующих электродвигатели для производства электротранспорта (за исключением троллейбусов), литий-ионные аккумуляторы, зарядные устройства, а также предприятия автопрома, которые реализуют электрокары собственного производства. Вместе с тем, законопроектом предлагается продлить или расширить льготы для импортеров и покупателей.

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Верховная Рада также 317 голосами поддержала во втором чтении связанный законопроект №3477 "О внесении изменений в раздел XXI" Заключительные и переходные положения "Таможенного кодекса Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине".

Этот закон освобождает до 1 января 2031 года от налогообложения ввозной пошлиной товары, которые ввозят предприятия, имеющие, создающие или модернизирующие производственные мощности для промышленного производства транспортных средств. Речь идет о производстве вышеупомянутого транспорта.

Порядок ввоза и целевого использования этих товаров определяет правительство. Однако указанные товары не будут освобождать от налогообложения, если они имеют происхождение из России или ввозятся с территории РФ и/или оккупированной территории Украины.

Ранее рассказывалось о том, что Мининфраструктуры предложило поэтапный запрет ввоза авто с ДВС.

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