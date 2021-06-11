Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Верховная Рада планирует закупить автомобилей на 18 млн грн

Верховная Рада планирует закупить автомобилей на 18 млн грн

Associated Press

Автопарк парламента должен пополниться 21 машиной.

Аппарат Верховной Рады намерен закупить автомобили Toyota Camry.

Об этом стало известно из электронной системы Prozorro, где размещен соответствующий тендер. Предложения к нему принимать до 9 июля 2021 года, а аукцион проведут 16 августа 2021 года.

Отмечается, что Аппарат должен закупить 21 машину этой модели и получить их должны до 31 декабря 2021 года.

Согласно техническому заданию к тендеру, автомобили должны быть 2021 выпуска, черного цвета, с объемом двигателя 2,48 куб. см и типу — бензиновый L4/16-клапанный; колесные диски — 17 дюймов, коробка передач — 8-ступенчатая, автоматическая.

Кроме этого, автомобиль должен быть укомплектован акустическим лобовым стеклом из тонированного полосой темно-синего цвета, обогревом заднего стекла с автотаймером, стеклоочистителями с датчиком дождя, подогревом сидений, климат и круиз-контролем. Гарантия на автомобили — не менее 3 лет или 100 тысяч км пробега. Отгрузить автомобили победителю торгов будет необходимо до конца 2021 года.

В Украине новая Camry в базовой версии Comfort стоит 791 672 гривен. Также модель доступна в еще трех версиях: Elegance (859 208 грн), Prestige (919 508 грн) и Premium (1 055 920 грн).

Ранее в Автобазе Верховной Рады сообщали, что их автопарк насчитывает 186 единиц техники, из которых 144 легковые авто: 68 — Toyota Camry, 37 — Škoda Octavia, 28 — Opel Omega, 3 — Mercedes-Benz, 3 — Toyota Land Cruiser, 2 — Opel Combо, 1 — Volkswagen Phaeton, 1 — ГАЗ-3110, 1 — ЗАЗ-110551-71.

Добавим, что на украинский рынок обновленная Toyota Camry вышла в начале марта 2021 года.