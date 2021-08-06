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Верховная Рада приобрела новые автомобили Toyota Camry на 18 млн грн

Верховная Рада приобрела новые автомобили Toyota Camry на 18 млн грн

Автопарк пополнился 21 машиной.

Верховная Рада сделала приобретение новых автомобилей Toyota Camry на сумму в 18 млн грн.

Об этом сообщает Цензор со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, согласно договору от 6 августа на портале ProZorro, автобаза Управления делами аппарата украинского парламента договорилпсь с ООО "Артмотор" о закупке 21 автомобиля. Что касается стоимости. то цена одной Toyota Camry составляет 852 857 грн.

Ранее сообщалось о том, что в соответствии с техническим заданием к тендеру, автомобили должны быть 2021 выпуска, черного цвета, с объемом двигателя 2,48 куб. см и типа — бензиновый L4/16-клапанный; колесные диски — 17 дюймов, коробка передач — 8-ступенчатая, автоматическая. Кроме этого, автомобиль должен быть укомплектован акустическим лобовым стеклом из тонированного полосой темно-синего цвета, обогревом заднего стекла с автотаймером, стеклоочистителями с датчиком дождя, подогревом сидений, климат и круиз-контролем. Гарантия на автомобили — не менее 3 лет или 100 тысяч км пробега.

В Украине новая Camry в базовой версии Comfort стоит 791 672 гривен. Также модель доступна в еще трех версиях: Elegance (859 208 грн), Prestige (919 508 грн) и Premium (1 055 920 грн).

Ранее в автобазе Верховной Рады сообщали, что их автопарк насчитывает 186 единиц техники, из которых 144 легковые авто: 68 — Toyota Camry, 37 — Škoda Octavia, 28 — Opel Omega, 3 — Mercedes-Benz, 3 — Toyota Land Cruiser, 2 — Opel Combо, 1 — Volkswagen Phaeton, 1 — ГАЗ-3110, 1 — ЗАЗ-110551-71.

Добавим, что на украинский рынок обновленная Toyota Camry вышла в начале марта 2021 года.

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