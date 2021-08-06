Верховная Рада приобрела новые автомобили Toyota Camry на 18 млн грн

Автопарк пополнился 21 машиной.

Верховная Рада сделала приобретение новых автомобилей Toyota Camry на сумму в 18 млн грн.

Об этом сообщает Цензор со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, согласно договору от 6 августа на портале ProZorro, автобаза Управления делами аппарата украинского парламента договорилпсь с ООО "Артмотор" о закупке 21 автомобиля. Что касается стоимости. то цена одной Toyota Camry составляет 852 857 грн.

Ранее сообщалось о том, что в соответствии с техническим заданием к тендеру, автомобили должны быть 2021 выпуска, черного цвета, с объемом двигателя 2,48 куб. см и типа — бензиновый L4/16-клапанный; колесные диски — 17 дюймов, коробка передач — 8-ступенчатая, автоматическая. Кроме этого, автомобиль должен быть укомплектован акустическим лобовым стеклом из тонированного полосой темно-синего цвета, обогревом заднего стекла с автотаймером, стеклоочистителями с датчиком дождя, подогревом сидений, климат и круиз-контролем. Гарантия на автомобили — не менее 3 лет или 100 тысяч км пробега.

В Украине новая Camry в базовой версии Comfort стоит 791 672 гривен. Также модель доступна в еще трех версиях: Elegance (859 208 грн), Prestige (919 508 грн) и Premium (1 055 920 грн).

Ранее в автобазе Верховной Рады сообщали, что их автопарк насчитывает 186 единиц техники, из которых 144 легковые авто: 68 — Toyota Camry, 37 — Škoda Octavia, 28 — Opel Omega, 3 — Mercedes-Benz, 3 — Toyota Land Cruiser, 2 — Opel Combо, 1 — Volkswagen Phaeton, 1 — ГАЗ-3110, 1 — ЗАЗ-110551-71.

Добавим, что на украинский рынок обновленная Toyota Camry вышла в начале марта 2021 года.

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