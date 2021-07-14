Владельцев "евроблях" подставляют на серьезные штрафы: раскрыто новую мошенническую схему

Речь идет о незаконном использовании льгот.

Мошенники создали новую незаконную схему растаможивания автомобилей на европейской регистрации.

Об этом сообщает UBR.

Так, на таможенных пунктах Курчуган (Одесская область) и Новые Яриловичи (Черниговская область) за 300 долларов предлагают обнулить факт перезаезда через границу, а еще за 250 — растаможить саму машину.

Схема построена таким образом, что эти автомобили делают "временный" выезд и последующий въезд в одном из двух обозначенных пунктов, а затем проходят процедуру растаможивания или в Одессе, или в Чернигове. В то же время владельцы машин уверяют, что якобы история с РФ полностью "исчезает" из поля зрения таможни и действия абсолютно легальны.

Однако юрист Иван Казачук предупредил, что владелец "евробляхы" получит за эту схему штраф от 5 до 6 тысяч долларов в соответствии со ст. 485 Таможенного кодекса Украины.

Речь идет о незаконном использовании льгот. Во-первых, автомобиль, который заехал со стороны России, не имеет права выезжать за пределы таможенной территории Украины с оплатой 8 500 грн (на него не распространяется льгота). А во-вторых — въезжать обратно и осуществлять таможенное оформление.

Таким образом, авто растаможивается по заниженной таможенной ставке, и считается нарушением. В результате такие "евробляхи" не могут быть даже законно вывезены, не говоря уже об их повторном ввозе и легальном растаможивании.

Всех, кто попался в руки мошенников, через 3-5 месяцев будут ждать штрафы. С 10 ноября, после окончания срока действия Закона №1402-IX, такие машины по Централизованной базе данных начнет проверять управления по противодействию таможенным нарушением, фиксировать правонарушения и привлекать их владельцев к ответственности.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

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