Владельцев "евроблях" предупредили о возможности получения безумного штрафа: каких авто это будет касаться

Это будет денежное наказание в размере 170 тысяч грн.

Владельцев автомобилей на европейской регистрации предупредили о возможности получения серьезного штрафа.

Так, по информации UBR, если "евробляха" бита и "не на ходу", ее все равно надо растаможивать. Иначе можно получить штраф в 170 тысяч грн. Как рассказал юрист ОО "АвтоЕвроСила" Иван Казачук, такие машины водители привозят на растаможку на эвакуаторы.

"У нас есть некоторые авто сегодня, приехавшие на эвакуаторе. Потому что у автомобиля есть технические неисправности, но человек все же решил его растаможить, чтобы избежать штрафа в 170 тысяч грн. Авто было ввезено в таможенном режиме" транзит "на этого человека. Поэтому здесь практически без вариантов ", — сказал Козачук.

Чтобы избежать штрафа, добавляет юрист, нужно растаможивать такие автомобили, в каком бы техническом состоянии они ни находились.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

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