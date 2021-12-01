Владельцы "евроблях" прибегли к еще одному способу лишения своих авто

Но это не поможет избежать проблем.

Владельцы автомобилей на европейской регистрации продолжают страдать оттого, что не успели вовремя "легализовать" свою машину.

Как известно, с 11 ноября в Украине завершился срок льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Поэтому, чтобы не получить огромный штраф, они прибегли к еще одному способу лишения машин.

Как сообщает сообщает UBR, в Интернете активизировались частные лица и компании, которые предлагают услугу по разборке таких транспортных средств на запчасти и их последующий сбыт. И хотя этот сценарий по-прежнему активно продвигался в Украине, как один из возможных выходов, на самом деле рисков в нем больше, чем пользы.

Первыми такую услугу стали предлагать непосредственно продавцы автозапчастей, поскольку для них это один из способов получения дешевых комплектующих на перепродажу. В Украине существует целая индустрия специальных фирм, занимающихся как скупкой-продажей, так и непосредственной разборкой автомобилей, в том числе и "евроблях". На практике это выглядит так: человек дешево продает свой автомобиль на иностранных номерах, а специалист уже сам занимается его дальнейшей разборкой и сбытом по запчастям. Однако некоторые из водителей пытаются сделать все самостоятельно у себя в гаражах, и дальше реализуют автомобиль по деталям на разных интернет-платформах.

"Вот так и выходит, что некоторые объявления касаются продажи каких-то конкретных запчастей – двигателя, коробки передач, сидений, потому что сам владелец разобрал машину. А все остальное по итогу он завозит на металлобазу и продает по 5,50 грн за кг черного металла", — сказал юрист организации "АвтоЕвроСила" Иван Казачук.

Поскольку в среднем вес легковой машины составляет около 1,5 тонн, и большую часть там все же можно снять, то какие-то потраченные на приобретение "евробляхи" деньги у владельца может и получится отбить. Но размер вырученных средств после такой процедуры напрямую зависит от его марки и от того, в каком техническом состоянии находится автомобиль: значение имеет "старый Ford, или новый Mercedes".

"Этот способ абсолютно – нелегальный, но в большинстве случаев, если машина уже какая-то безнадежная, и на ней уже нельзя передвигаться – нет документов, нет вариантов ее легализовать – несколько сотен евро на разборке за нее, может, можно будет и вернуть", – констатирует глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Если же говорить о легальном способе отправки автомобиля на иностранной регистрации на разборку – его просто нет, уточняют эксперты. Потому что это товар, который находится под контролем госорганов. В свою очередь таможней запрещено производить какие-либо манипуляции с автомобилем без соответствующего разрешения.

Если владелец не готов к подобным действиям, несущественные последствия от нелегальной продажи "евробляхи" за комплектующими могут быть только у водителей, не страховавших свой автомобиль и ни разу не получавших штраф за нарушение ПДД. Соответственно, данные о нем вряд ли найдут, и привлечь к ответственности их будет сложнее. Также разбор позволяет избежать и полицейского штрафа (8 500 грн), который выписывают на владельца "евробляхи" во время остановки на дороге. В других случаях граждане Украины в зависимости от таможенного режима ввоза будут получать штрафы.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление давалось 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.

Добавим, что в Украине остался один легальный способ льготного растаможивания "евроблях".