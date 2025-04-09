Владельцы авто из США рискуют получить штраф или потерять права: в чем дело

Красный указатель поворота на авто / © ДжеДАІ

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Импортируемые из США автомобили могут стать поводом для серьезных санкций против водителя — от штрафа до ареста или лишения водительского удостоверения. Причина — несоответствие американских стандартов украинским нормам безопасности.

Об этом сообщает SUV News со ссылкой на юристов «Дорожного адвоката».

Импорт подержанных или поврежденных автомобилей из США набрал популярность в последние годы. Машины покупаются на американских аукционах, ремонтируются и оформляются в Украине. Многие компании даже специализируются на перепродаже таких автомобилей. Однако часто умалчивают об одном критически важном нюансе.

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По украинскому стандарту ГОСТ 3649:2010 транспортные средства должны быть оснащены желтыми указателями поворотов. В то же время в США закон разрешает использование красных поворотников. Поэтому патрульная полиция легко идентифицирует такие машины и выписывает штраф в 340 грн согласно части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Но это только первое предупреждение. В случае повторного нарушения штраф может возрасти до 1700 грн. Более того, предусмотрены лишение водительских прав на срок до шести месяцев или даже административный арест до 10 суток.

Юристы призывают владельцев импортированных авто обратить внимание на соответствие светотехники украинским стандартам, ведь мелкая деталь может стоить слишком дорого.

К слову, в течение января — марта 2025 года среди ввозимых из-за границы подержанных авто украинцы больше всего покупали Volkswagen Golf, Renault Megane и Skoda Octavia.