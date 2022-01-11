В то же время, предлагают оставить и денежные штрафы.

Вместо штрафов – баллы. Украинских водителей хотят по-новому наказывать за нарушение ПДД. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Также читайте В Украине обновляют систему автофиксации нарушений ПДД: что изменится для водителей

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 11 января.

Так, в документе, опубликованном на сайте украинского парламента, отмечено, что нарушителю в течение года будут начисляться баллы. Когда он наберет 12 за год – его лишат водительского удостоверения. Баллы будут начисляться по схеме. Так, за непристегнутый ремень безопасности – один балл. А за превышение скорости, к примеру, 5 баллов.

В то же время предлагают оставить и денежные штрафы. Решение об аннулировании водительского удостоверения будет приниматься уполномоченным Нацполиции. Чтобы вернуть права, нужно будет заново сдавать теоретический и практический экзамены.

Читайте также: