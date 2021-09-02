Во Львове 24-летнего рекордсмена по пьяному вождению на 80 лет лишили водительских прав

Во Львове 24-летнего рекордсмена по пьяному вождению на 80 лет лишили водительских прав

В этом году на него наложили штрафов почти на 398 тысяч гривен.

Во Львове 24-летнего Ивана Панаса на 80 лет лишили права управлять автомобилем.

Об этом сообщает сайт Zaxid.net.

В 2019 году мужчину четыре раза останавливали за рулем BMW 525 в состоянии наркотического опьянения. С начала этого года его "ловили" нетрезвым еще 9 раз.

Водитель не платит штрафы и игнорирует решения судов, но иногда приходит на заседание. В одном из судебных заседаний Панас заявил, что BMW 525 принадлежит его матери и он берет его без разрешения.

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17 июня Шевченковский районный суд принял решение арестовать Панаса на 15 дней. Также у него должны были конфисковать конфисковать машину. После ареста он снова начал ездить без водительских прав и нетрезвым.

2 июля львовянина очередной раз задержали под наркотическим опьянением, и он был за рулем BMW 525. В постановлении суда непонятно, было ли это другое авто или исполнительная служба не смогла конфисковать предыдущее.

Панас отказался пройти проверку на состояние опьянения и не пришел в суд, когда это постановление рассматривали. На него наложили максимальный предусмотренный законодательством штраф — 51 тысяча гривен. Также суд уже во второй раз принял решение конфисковать автомобиль BMW 525.

Совокупная сумма штрафов, которые наложили суды на Панаса в течение 2021 года составляет 397,8 тыс. грн, а прав его лишили в общем на 80 лет. Во львовских судах имеются материалы еще нескольких административных дел в отношении нетрезвого вождение мужчины, поэтому эти цифры еще могут вырасти.

Ранее сообщалось, что еще одного львовянина лишили водительских прав на 40 лет и оштрафовали почти полмиллиона.

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