Водителей авто могут лишить прав из-за "неправильных" фар: о чем идет речь

В Украине законом запрещено устанавливать в фарах автомобилей ксеноновые лампы. За нарушение грозит штраф, а то и временное лишение водительских прав.

Об этом пишет Avtosota.

Многие украинские водители считают, что могут самостоятельно модернизировать свои автомобили без последствий. Это особенно касается фар, которые часто делают более яркими для улучшения видимости во время ночных поездок. Однако такие изменения могут привести к серьезным штрафам и даже лишению прав.

В частности, закон запрещает установку ксеноновых ламп, если они не предусмотрены конструкцией автомобиля. Некоторые владельцы б/у машин могут не знать, что предыдущий владелец незаконно заменил фары. Однако это не освобождает от ответственности, поскольку ксеноновые фары могут ослеплять пешеходов и водителей встречного транспорта, создавая опасность аварий.

Согласно части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за использование таких фар предусмотрен штраф в размере 340 грн. В случае повторного нарушения водителя могут лишить водительских прав сроком на шесть месяцев.

Напомним, ранее юристы объяснили, у кого украинская полиция может забирать права на законных основаниях, и мобилизация здесь ни при чем.

Читайте также: