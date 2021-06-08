Водительские документы не отображаются в "Дії": автомобилистам рассказали, что нужно делать

Инструкция включает в себя четыре шага.

Иногда бывает так, что водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не всегда отражаются в приложении "Дія ". Впрочем, это можно исправить.

Об этом говорится на официальном Facebook-странице Главного сервисного центра МВД.

Итак, чтобы документы отображались в "Дії", возможно, нужно пройти верификацию в кабинете водителя, и отправить файл с изображением обеих сторон документа в сервисный центр МВД для обработки.

Алгоритм действий следующий:

авторизоваться в кабинете водителя;

заполнить все поля необходимыми данными;

скачать файл с изображением обеих сторон документа в формате .jpg;

послать электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки.

Отмечается, что администраторы обработают запросы и если все в порядке, документы должны появиться в Электронном кабинете водителя и "Дії".

Ранее автомобилистам рассказали важную деталь относительно электронных водительских документов.

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