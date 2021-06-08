Водительские документы не отображаются в "Дії": автомобилистам рассказали, что нужно делать

Инструкция включает в себя четыре шага.
Иногда бывает так, что водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не всегда отражаются в приложении "Дія". Впрочем, это можно исправить.
Об этом говорится на официальном Facebook-странице Главного сервисного центра МВД.
Итак, чтобы документы отображались в "Дії", возможно, нужно пройти верификацию в кабинете водителя, и отправить файл с изображением обеих сторон документа в сервисный центр МВД для обработки.
Алгоритм действий следующий:
- авторизоваться в кабинете водителя;
- заполнить все поля необходимыми данными;
- скачать файл с изображением обеих сторон документа в формате .jpg;
- послать электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки.
Отмечается, что администраторы обработают запросы и если все в порядке, документы должны появиться в Электронном кабинете водителя и "Дії".
Ранее автомобилистам рассказали важную деталь относительно электронных водительских документов.