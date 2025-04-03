Водительские права по-новому: как изменится медицинская проверка

Водительское удостоверение / © ТСН.ua

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В Верховной Раде предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности будущих водителей к управлению транспортом (форма №083/о). Вместо этого хотят ввести электронные медицинские выводы через Электронную систему здравоохранения. ЭСЗ будет синхронизирована с реестром военнообязанных «Обериг».

Соответствующий проект постановления о принятии в первом чтении законопроекта №13131 подал 3 апреля на рассмотрение парламента глава Комитета по здоровью нации Михаил Радуцкий.

Как объясняют авторы законопроекта, предложенные изменения будут способствовать прозрачности и точности медицинских данных. Все потому, что вся информация о пригодности к управлению авто будет передаваться через систему «Трембита» в Единый государственный веб-портал электронных услуг, информационную систему МВД и другие госорганы.

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Также предполагается, что все кандидаты в водители должны обязательно проходить медосмотр. После него будет приниматься решение о пригодности человека к управлению. А еще для водителей будут введены регулярные медицинские проверки, в частности перед и после рейсов.

Водители будут делиться на две группы в зависимости от категории транспорта:

Группа I — владельцы легковых авто (категории A, A1, B, B1, BE) и трактористы.

Группа II — водители грузового и пассажирского транспорта (категории C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E) и занимающиеся перевозками как наемные работники или самозанятые лица.

На основе медобследования будет формироваться электронный вывод, в котором будут указаны возможные ограничения или разрешения на управление транспортом. На работодателей и ответственных чиновников будет возложена ответственность за допуск к работе водителей, не прошедших медосмотр.

Напомним, ранее разъяснялась процедура замены водительского удостоверения: кому из водителей придется повторно сдавать экзамены.