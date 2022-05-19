Водительское удостоверение теперь можно обменять в миграционной службе

Водительское удостоверение теперь можно обменять в миграционной службе

Эта услуга является среди автомобилистов одним из самых востребованных.

В Украине обменять водительское удостоверение отныне можно в любом отделе Государственной миграционной службы .

Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

В частности, органы Государственной миграционной службы будут принимать заявления на обмен водительского удостоверения, будут направлять их для проверки в ТСЦ, для печати в госпредприятии "Документ" и будут выдавать гражданам.

Отметим, что сейчас осуществить обмен водительских прав можно в сервисных центрах МВД и ЦНАПах. Теперь одну из самых популярных услуг среди автомобилистов, которой является обмен водительского удостоверения, можно сделать и в ГМС.

Соответствующий приказ МВД Украины "Об утверждении Порядка взаимодействия сервисных центров МВД и уполномоченных субъектов" 11 мая зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины. Этим актом урегулирован порядок взаимодействия Главного сервисного центра МВД и ГМС для обеспечения обмена водительского удостоверения.

“Таким образом, мы расширяем список субъектов, уполномоченных предоставлять эту административную услугу. Гражданин имеет право выбирать, где ему будет удобнее и быстрее получить государственную услугу”, — пояснил замминистра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.