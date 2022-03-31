Водительское удостоверение во время военного положения можно восстановить без медицинской справки

Водительское удостоверение во время военного положения можно восстановить без медицинской справки

Теперь заменить или восстановить водительское удостоверение стало гораздо легче.

Для того, чтобы заменить или восстановить водительское удостоверение, необходим только паспорт, идентификационный код и водительское удостоверение, в случае если его украли, вам еще нужна справка из полиции.

Теперь для этой административной процедуры не нужно наличие медицинской справки. Об этом сообщается на официальном сайте Центра предоставления административных услуг.

Сделать это можно в центрах предоставления административных услуг любого районного центра или большого города. Также можно обратиться в сервисный центр МВД.

Следует отметить, что заменить водительское удостоверение смогут только граждане, имеющие право уехать за границу или которые защищают наше государство.

Напомним, что водители с удостоверением категории В могут управлять грузовиками во время войны

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