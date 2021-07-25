Водителям еще 4 областей начнут присылать "письма счастья" с их нарушениями

Водителям еще 4 областей начнут присылать "письма счастья" с их нарушениями

Камеры фиксации заработают уже завтра.

В понедельник, 26 июля, в Харькове, Кропивницкому, Кировоградской и Житомирской областях заработают камеры фиксаций нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Камеры фото и видеофиксации начнут работать с 12:00.

Так, в Кировоградской области камеры будут работать:

♦ на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км/ч);

♦ на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).

В Житомирской области камеры будут работать:

♦ на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);

♦ на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);

♦ на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);

♦ на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);

♦ на 158 км + 305 (с.Березовка, Житомирского района) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 км/ч).

А в Кропивницкому заработают на:

♦ улице Яновского, 65, в направлении улицы Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч);

♦ улице Холодноярская, 196, в направлении улицы Короленко (ограничение скорости 50 км/ч);

♦ улице Полтавская, 40, в направлении улицы Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).

При этом в Харькове видеофиксация работать

♦ на проспекте Московском, 118, в направлении улицы Соича (ограничение скорости 50 км/ч).

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