Водителям рассказали, чего ожидать с ценами на автогаз в ближайшее время

Водителям рассказали, чего ожидать с ценами на автогаз в ближайшее время

Тенденция подорожания, вероятно, продолжится.

Автомобилистам рассказали, на что стоит ждать со стоимостью сжиженного газа в ближайшее время.

Об этом в комментарии для Громадське.Радио рассказал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Так, по словам эксперта цена на голубое топливо продолжит расти.

"Поскольку сейчас еще не все трейдеры отработали это подорожание, поэтому мы будем и на этой, и на следующей неделе видеть дальнейший рост цен на автогаз. Хотя и без этого они достигли предела.

Есть естественное соотношение между ценами на бензин и автогаз. Если оно будет большим — рынок автогаза не будет развиваться, потому что он становится нерентабельным. Владельцы авто начнут возвращаться к бензину.

Соотношение газа и бензина должно составлять не более чем один к двум. Бензин должен быть вдвое дороже. Сейчас это соотношение выше и продолжает расти", — отметил Рябцев.

Ранее рассказывалось о том, что цена автогаза установила новый рекорд для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,40 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии подорожали на 4 580 грн/т, до 28 210 грн/т.

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