Водителям рассказали, чего ожидать с ценами на автогаз в ближайшее время

Водителям рассказали, чего ожидать с ценами на автогаз в ближайшее время

Голубое топливо недавно побило новый рекорд.

Автомобилистам рассказали, как может измениться стоимость автогаза в ближайшее время.

Соответствующий прогноз сделали эксперты в комментарии UBR.

Отметим, что на этой неделе цена автогаза в Украине побила исторический рекорд: премиальные сети просят за литр бюджетного топлива уже 19,49 грн. Как отметили в "Консалтинговой группе А-95", это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. По данным Консалтинговой группы А-95, во вторник, 9 ноября, средняя цена автогаза на розничных сетях АЗС составила 18,63 грн/л. Отметим, что у отдельных участников рынка еще можно найти автогаз дешевле 18 грн/л.

Итак, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что хотя СУГ действительно стали больше использовать в целях отопления, но подорожание автогаза можно было бы избежать.

"Украинские компании не имеют долгосрочных договоров о поставках. Поэтому когда в Турции, Польше и РФ начали больше использовать пропан-бутан как котельное топливо, Украину начали поставлять по остаточному принципу. На свободном рынке стало меньше ресурса, возник ситуативный дефицит и цены выросли", — сказал Рябцев.

По его мнению, дефицит будет ликвидирован после того, как компании найдут другие источники снабжения. Соответственно, и тренд на удорожание автогаза в рознице закончится. Способствует этому и традиционное для зимы снижение спроса на данный вид топлива.

Рост цен на природный газ и рост спроса на СУГ для отопления называет основным фактором подорожания автогаза и гендиректором сети АЗС SunOil Леонидом Косянчуком. Однако он также добавляет, что здесь сыграли роль регуляторные действия властей Украины.

Как отмечает Косянчук, автогаз является рентабельным, если его цена не превышает 50-60% цены бензина марки "А-95". На сегодняшний день стоимость топлива в Украине вплотную подобралась к этой отметке. По мнению Косянчука, дальнейший рост этого показателя повлечет за собой снижение спроса на автогаз у водителей, которые временно перейдут на бензин. Отток потребителей в скором времени будет иметь эффект, и стоимость СУГ снизится.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку