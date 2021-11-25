Водителям рассказали, чего ожидать с ценами на автогаз в ближайшее время

С каждым днем голубое топливо дорожает.

Водителям рассказали, чего ждать со стоимостью автогаза в ближайшее время.

Об этом в комментарии для Auto-Consulting отметил директор специальных проектов в НТЦ "Психея", профессор Геннадий Рябцев.

Отметим, что средняя стоимость голубого топлива во вторник, 23 ноября, выросла на 5-20 коп./литр. Таким образом, его средняя цена перевалила за 19 грн./литр.

С конца сентября, по данным Консалтинговой группы А-95, средняя цена сжиженного автомобильного газа на АЗС увеличилась на 2 грн. Но рост цен на автомобильный газ начался еще раньше. В июле он стоил в районе 15 грн/л, а в январе этого года – чуть больше 12 грн/л. То есть меньше, чем за год, цена газа поднялась на целых 7 грн/л.

Так, по информации Рябцева, спрос на сжиженный газ действительно вырос в связи с началом отопительного сезона. И его активно используют, как котельное топливо и в Польше, и в Турции. В результате поставки газа из России и Белоруссии в большей степени были переориентированы на эти и другие европейские страны. Кроме того, из-за удорожания природного газа вырос неавтомобильный спрос на сжиженный нефтяной газ в самой Украине. Таким образом, у нас сформировался ситуативный дефицит СУГ.

С другой стороны, автомобилисты меньше используют сжиженный газ в холодное время. К тому же увеличились поставки СУГ из Казахстана. Более того, по информации Рябцева, после того, как в Украине цены на газ поднялись, мы стали премиальным рынком, и к нам уже начали поставлять газ из Польши. При цене, которая сегодня у нас существует – это выгодно.

Поскольку продукта стало достаточно, а спрос на него в Украине не увеличивается, Рябцев прогнозирует, что цены должны стабилизироваться. А через несколько месяцев они могут даже упасть, вернувшись к уровню 17 грн/л. Эксперт не видит каких-либо объективных причин или даже форс-мажорных обстоятельств, которые бы привели к дальнейшему росту цен на СУГ в ближайшие месяцы. Не говоря уже о резком их прыжке.