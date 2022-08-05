Водителям рассказали, чего ожидать со стоимостью и наличием топлива до конца лета в Украине: мнение экспертов

Специалисты сделали прогноз, что будет с топливным рынком в ближайшее время на украинских АЗС.

В последнее время ситуация с наличием топлива значительно улучшилась, однако автомобилисты все еще выражают обеспокоенность, что может последовать "вторая волна" дефицита.

Эксперты в комментарии Auto-Consulting рассказали, чего ждать с наличием топлива до конца лета.

Так, по мнению директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюн, топливный кризис в Украине удалось преодолеть.

Это произошло благодаря слаженной работе Кабмина и трейдеров, для которых государство фактически открыло топливный рынок. Для сравнения Куюн приводит следующие цифры. Если до войны на отечественном рынке работало около 100 компаний, в июне их насчитывалось уже 300. Топливо в Украину начали свозить и агрофирмы, и транспортные компании, и промышленные предприятия. Они заключили новые контракты с производителями топлива, нашли транспорт, разработали новые маршруты импорта в Украину.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" профессор Геннадий Рябцев, в свою очередь, несколько более сдержанно реагирует на ситуацию с топливом.

По его мнению, проблема в том, что все эти контракты — краткосрочные. Поэтому долгосрочных гарантий нет. Кроме этого, трейдеры работают "с колес". А ограничения на пропускную способность импорта топлива железнодорожным транспортом и недостаток бензовозов остались. То есть объемы импорта топлива трудно увеличить. А совсем скоро – холодное время года и отопительный сезон.

По информации Куюна, в настоящее время наблюдается профицит сжиженного газа. Его продают практически без маржи. Так же много предложений и дизельного топлива. Большие объемы, закупленные и завезенные трейдерами в период жесткого дефицита, сегодня предлагаются почти по себестоимости. В снабжении бензина такого профицита нет. Хотя, по данным Куюна, по сравнению с июнем, в июле импорт бензина в Украину увеличился на 30%. Но, в данном случае, главное, что этот продукт присутствует на АЗС.

Относительно ценовых перспектив, Куюн отметил, что, по предварительным прогнозам, в августе средняя цена на дизельное топливо должна была снизиться примерно на 7-8 грн/л, а на бензин — на 5 грн/л. Тем не менее, эти прогнозы сделали недействительными пересмотр валютного курса. Сейчас такого ценового оптимизма нет. Хотя снижение цен все же ожидается. Дизельное топливо сейчас имеет потенциал к снижению цены на 1-2 грн/л. По его прогнозу, в ближайшее время 1 л бензина будет стоить 50 грн, а 1 л дизельного топлива — 53-55 грн/л. С тем, что до конца лета проблем с топливом не согласен и Геннадий Рябцев. Он также прогнозирует умеренное понижение цен.

Однако Рябцев не считает, что проблема с поставками топлива в Украину исчезла. По его мнению, до конца года может возникнуть дефицит дизельного топлива. И, как следствие, – рост цен на него. Кроме этого, по мнению Рябцева, к концу года трейдерам будет труднее находить необходимые объемы горючего на рынках стран ЕС. Ведь с декабря заработает эмбарго на использование импортируемых из РФ нефтепродуктов. Таким образом, нефтеперерабатывающие предприятия Венгрии, Болгарии, Чехии и Словакии будут производить топливо для внутреннего потребления в своих странах. Соответственно – предложение нефтепродуктов на рынке ЕС уменьшится.

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