Водителям рассказали, имеет ли право полицейский вынести несколько постановлений одновременно за различные нарушения ПДД

Ведь общая сумма штрафа может быть очень серьезной.

Автомобилистам рассказали, имеет ли право полицейский вынести несколько постановлений за различные нарушения ПДД.

Об этом рассказывает Дорожный адвокат.

Так, часто на месте остановки работник полиции может обнаружить не одно нарушение, а несколько. Например, водитель может быть остановлен за проезд на красный свет светофора. А дальше при остановке окажется, что у него отсутствует еще и водительского удостоверения. Кроме этого, может быть еще и отсутствует протокол технического осмотра транспортного средства (ТС).

Практика показывает, что пытаясь выполнить показатель по количеству составленных постановлений, инспектор выносит в таком случае три отдельные постановления: 1-е за нарушение правил проезда светофора (510 грн), 2-е за отсутствие водительского удостоверения (425 грн), и 3-е за отсутствие протокола техосмотра (340 грн). Итого — 1275.

То есть, после остановки полицией водитель может поехать с несколькими постановлениями "на руках". Однако законодательство не позволяет "безграничного составления" постановлений в таких случаях. Закон предусматривает объединение дел по каждому нарушению в одно и применение санкций лишь за наиболее серьезное нарушение.

В одной из таких ситуаций водитель был оштрафован за неосветлённый номерной знак и отказ показывать удостоверение. Как следствие, инспектор вынес в отношении водителя два отдельных постановления, отдельно за каждое нарушение. Суд признал это решение незаконным и отметил, что водитель должен уплатить штраф за наиболее серьезное нарушение.

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