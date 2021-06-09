Водителям рассказали, имеют ли они право "снимать" на телефон действия работника полиции и его служебное удостоверение

Все должно быть по закону.

Водителям рассказали, имеют ли они право "снимать" на телефон работника полиции и его служебное удостоверение.

Об этом рассказывает Дорожный адвокат.

Как известно, часто полицейские запрещают проводить видеофиксацию их действий на месте остановки. А особенно не позволяют снимать их служебное удостоверение. При этом ссылаются на нормы Конституции. Однако, Конституция запрещает вмешательство в личную и семейную жизнь человека и сбор конфиденциальной информации о нем без его согласия. А публичное исполнение служебных обязанностей не является личным и семейной жизнью.

При этом, Законом «Об информации» предусмотрено, что конфиденциальной является информация о физическом лице. Также конфиденциальной является информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий. К тому же не относятся к информации с ограниченным доступом сведения о незаконных действиях органов государственной власти, их должностных и служебных лиц.

Следовательно, информация о субъектах властных полномочий, которыми являются полицейские, не является конфиденциальной, а значит является открытой.

Поэтому, на месте остановки водителю не запрещено «снимать» на телефон как действия полицейского, так и его служебное удостоверение. Наоборот, фото-, видеосъемка на месте может оказаться дальнейшем единственным доказательством незаконных действий инспектора.

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